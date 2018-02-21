В США скончался Билл Грэм, консультировавший 12 президентов

В возрасте 99 лет в своем доме умер религиозный и общественный деятель Билли Грэм. Он считается одним из самых влиятельных проповедников XX века.

Грэм занимал должность пастора Южной баптистской конвенции. Это одна из крупнейших баптистских организаций в мире и самая многочисленная протестантская община в США. В ней состоит около 15 млн человек.

Проповедник консультировал около дюжины американских президентов от Гарри Трумэна до Барака Обамы. Также он был дружен с Мартином Лютером Кингом.

Билли Грэм родился 7 ноября 1918 года. Мировую славу он получил после 8-недельной серии проповедей в Лос-Анджелесе в 1949 году. С тех пор он выступил перед 215 млн человек в 185 странах.

Билли Грэм 60 раз попадал в топ-10 рейтинга самых почитаемых людей на Земле, составляемого Институтом Гэллапа. Его ближайший конкурент, президент Рональд Рейган, находился в данном списке 31 раз.

В 2005 году Грэм ушел на пенсию в связи с болезнью Паркинсона.