В США суд запретил публикацию чертежей оружия для 3D-принтеров

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный суд штата Вашингтон временно заблокировал публикацию чертежей оружия для 3D-принтера, сообщает Би-Би-Си.

Решение вынес окружной судья в городе Сиэтл.

Американская организация Defense Distributed выложила 27 июля в интернет чертежи для создания оружия при помощи распечатки деталей на 3D-принтере. С тех пор их скачали несколько тысяч человек. Как сообщают американские СМИ, после решения суда Defense Distributed прекратила загружать подобные чертежи в сеть.

С 1 августа 2018 года делиться такими чертежами в США должно было стать законно, но несколько американских штатов начали борьбу против подобной практики. Девять штатов 30 июля подали иск к администрации президента США Дональда Трампа, а также к организации Defence Distributed и Фонду имени второй поправки к Конституции с целью запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что разбирается с ситуацией.

Полемика вокруг напечатанного на 3D-принтере оружия началась еще в 2012 году, когда американец Коди Уилсон впервые напечатал на таком принтере пистолет, получивший название Liberator. Это простое огнестрельное оружие практически не содержит металлических частей, и оно способно выстрелить только один раз. Позднее Коди Уилсон основал организацию Defense Distributed. Сейчас организация не только обещает предоставить инструкции для 3D-принтеров, но и продает детали для самодельного оружия. Также она выпустила автоматический фрезерный станок, который позволяет самостоятельно собрать огнестрельное оружие на основе купленной легальным образом заготовки без серийного номера.

Американское законодательство запрещает продавать оружие без серийных номеров, но его изготовление не запрещается. Существует одно исключение: самодельный пистолет должен содержать достаточно металла, чтобы его распознавали металлодетекторы. В случае напечатанного из пластика оружия этот запрет обходится за счет добавления в конструкцию металлической детали, которую легко снять.-0-