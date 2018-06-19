В США убили рэпера XXXTentacion

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Майами (штат Флорида, США) застрелили рэпера Джасея Дуэйн Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, сообщают информагентства.

Неизвестный несколько раз выстрелил в рэпера, выходившего из мотосалона, и скрылся с места происшествия, забрав его сумку. Исполнителя доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Джасей Дуэйн Онфрой родился в 1998 году. Дебютный альбом рэпера "17" вышел летом 2017 года и занял второе место в Billboard 200 - списке 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.-0-

Фото AP

Фото AP