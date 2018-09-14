В США ученые запустили "Геномный Ноев ковчег"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники консорциума Genome 10K на конференции в Нью-Йорке объявили о запуске международного проекта "Геномы позвоночных", задача которого собрать геномы всех 66 тыс. видов позвоночных, живущих на Земле. Об этом пишет портал о науке "N + 1".

В проекте будут участвовать 150 ученых, представляющих 50 организаций из 12 стран. По словам одного из создателей проекта Оливера Райдера, в результате биологи смогут понять причины вымирания видов, в том числе случались ли в истории вида близкородственные скрещивания, в результате которых уменьшалось генетическое разнообразие вида или делеции - мутации, которые могут "выключить" необходимые для выживания организма гены.

Вместе с объявлением о новом проекте ученые сразу представили первые результаты его работы: геномы 15 видов позвоночных. Эти и все остальные геномы, которые планируют собрать исследователи, будут опубликованы в открытом доступе в базе данных "Геномный Ноев ковчег".

В 2009 году американские биологи Дэвид Хасслер, Оливер Райдер и Стивен О'Брайен основали проект Genome 10К, целью которого было отсеквенировать 10 тыс. геномов позвоночных. На начальном этапе в проекте участвовало 55 ученых из крупных зоопарков, исследовательских центров и музеев.-0-