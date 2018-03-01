В США учитель стрелял в классе, пока там никого не было

Учитель начал стрелять в классной комнате одной из школ, расположенных в городе Долтон, штат Джорджия. После этого он забаррикадировался в помещении.
Примерно через полчаса стрелка задержали. Мужчина не имел целью стрелять в учеников, поэтому попросил их выйти заблаговременно. Один из учеников все же получил травму лодыжки из-за спешной эвакуации.
Мотивы стрелявшего выясняются.
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