В США умер рэпер Мак Миллер

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэпер Мак Миллер найден мертвым с своем доме в долине Сан-Фернандо в США. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.
Мак Миллер скончался в возрасте 26 лет. Его настоящее имя - Малкольм Джеймс МакКормик.
Полицейские нашли тело Миллера примерно в полдень 7 сентября. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала передозировка наркотиками. Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости.-0-
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