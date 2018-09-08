В США умер рэпер Мак Миллер

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэпер Мак Миллер найден мертвым с своем доме в долине Сан-Фернандо в США. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.

Мак Миллер скончался в возрасте 26 лет. Его настоящее имя - Малкольм Джеймс МакКормик.

Полицейские нашли тело Миллера примерно в полдень 7 сентября. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала передозировка наркотиками. Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости.-0-