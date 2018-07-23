В США в результате стрельбы в церкви погиб один человек

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в церкви мормонов в городе Фэллон (США, штат Невада) погиб один человек. Еще один прихожанин госпитализирован с ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News.

Инцидент произошел во время воскресной службы, на которой присутствовали порядка 50 человек. Причины, побудившие одного из прихожан открыть огонь в церкви, неизвестны.

Сотрудники полиции задержали стрелка, которым оказался 48-летний Джон О'Коннор. Сообщается, что, совершив нападение, он укрылся в своем доме, а затем сдался правоохранителям.

В настоящее время полиция занимается расследованием происшествия.-0-