В США в результате стрельбы в церкви погиб один человек

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в церкви мормонов в городе Фэллон (США, штат Невада) погиб один человек. Еще один прихожанин госпитализирован с ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News.
Инцидент произошел во время воскресной службы, на которой присутствовали порядка 50 человек. Причины, побудившие одного из прихожан открыть огонь в церкви, неизвестны.
Сотрудники полиции задержали стрелка, которым оказался 48-летний Джон О'Коннор. Сообщается, что, совершив нападение, он укрылся в своем доме, а затем сдался правоохранителям.
В настоящее время полиция занимается расследованием происшествия.-0-
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