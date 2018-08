21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США военный вертолет совершил экстренную посадку на парковке бара в городе Фестус, штата Миссури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

#BREAKING U.S. Army helicopter has made an emergency landing due to strong winds at a restaurant parking lot in Festus, Missouri. (Photo: @KMOV) pic.twitter.com/xs9ER8noMy