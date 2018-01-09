В США вооруженного грабителя закрыли в магазине до приезда полиции

Инцидент с ограблением произошел в Хьюстоне, штат Техас. Вооруженный темнокожий мужчина зашел в магазин и попытался вынести оттуда технику, угрожая персоналу пистолетом. Однако все пошло не по плану.
Сотрудники быстро сориентировались и вывели немногочисленных посетителей, после чего захлопнули армированную входную дверь и заперли ее на замок.
Грабитель слишком поздно заметил, что оказался в ловушке и пытался выстрелить в замок. Однако это не помогло, вскоре приехала полиция и заставила мужчину лечь на землю. Теперь ему грозят суд и тюремное заключение.
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