В США вооруженный ножом мужчина напал на прохожих - трое пострадавших

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в американском городе Индианаполисе. Три человека с ранениями и сам нападавший были госпитализированы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеканал ABC15.

Инцидент произошел в субботу. Очевидцы рассказали, что мужчина приехал в центр города на велосипеде и начал издавать громкие звуки через мегафон. Прохожие попросили мужчину прекратить нарушать покой граждан, тогда он остановился и достал нож.

Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое, однако их жизни в настоящее время ничего не угрожает. Нападавшего взяли под стражу, начато расследование.