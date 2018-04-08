В США вооруженный ножом мужчина напал на прохожих - трое пострадавших

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в американском городе Индианаполисе. Три человека с ранениями и сам нападавший были госпитализированы. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеканал ABC15.
Инцидент произошел в субботу. Очевидцы рассказали, что мужчина приехал в центр города на велосипеде и начал издавать громкие звуки через мегафон. Прохожие попросили мужчину прекратить нарушать покой граждан, тогда он остановился и достал нож.
Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое, однако их жизни в настоящее время ничего не угрожает. Нападавшего взяли под стражу, начато расследование.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN