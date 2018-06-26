В США воздушный шар налетел на линию электропередачи

Воздушный шар потерял высоту и соприкоснулся с высоковольтной линией электропередачи во время фестиваля в городе Хауэлл, штат Мичиган. Об этом сообщают американские СМИ.
Воздушный шар сразу вспыхнул и продолжил полет как горящий факел. Но очень быстро аэростат упал в воду, которая погасила пламя. Пилот не пострадал.
Федеральное управление гражданской авиации и полиция проводят проверку инцидента.
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