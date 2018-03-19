В США возле торгового центра обезвредили самодельную бомбу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Брумфилд (штат Колорадо) полицейские обезвредили самодельное взрывное устройство, находящееся в салоне автомобиля, который был припаркован рядом с торговым центром Walmart. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Fox News.
Взрывное устройство было обнаружено во время осмотра транспортного средства, которое числилось угнанным в городе Торнтон. Для обезвреживания бомбы потребовалась помощь спецподразделения полиции.
Полиция также задержала трех человек - двух мужчин и женщину, которые могут быть причастны к организации несостоявшегося взрыва. Расследование продолжается.-0-
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