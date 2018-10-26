В США впервые за 20 лет одобрили новый препарат от гриппа

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед сезонной эпидемией американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый препарат от гриппа под названием Ксофлюза (Xofluza), сообщает портал о науке "N+1" со ссылкой на официальный пресс-релиз FDA.

Отмечается, что новый препарат имеет иной механизм действия, чем распространенный ранее Тамифлю, а для лечения нужно принять всего одну дозу лекарства. Дозировка зависит от возраста и/или веса.

Ксофлюза относится к классу ингибиторов эндонуклеазы и блокирует вирусную репликацию, не давая вирусу размножаться. Для достижения терапевтического эффекта лекарство нужно принять при первых же симптомах инфекции, не позднее 48 часов от начала заболевания. Своевременное начало лечения позволит сократить продолжительность болезни в среднем на 33 часа.

Разработчики препарата надеются, что удобная схема приема сделает препарат более популярным, чем Тамифлю, и поможет сократить заболеваемость во время сезонной эпидемии.

Ранее Ксофлюза была одобрена в Японии.

По оценкам ВОЗ, от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, во всем мире ежегодно умирают до 650 тыс. человек. Вирус постоянно мутирует и приспосабливается к лекарственным препаратам. Лучшим способом защититься от гриппа считается ежегодная вакцинация от циркулирующего штамма вируса.-0-