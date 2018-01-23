23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США ввели пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин, чтобы защитить американских производителей, сообщают информагентства.

Тарифная квота в отношении импортных бытовых стиральных машин определена на уровне в 1,2 млн единиц. В первый год поставки данного товара в США в объеме ниже обозначенной квоты будут облагаться пошлиной в 20%. В случае превышения показателя пошлина составит 50%. Через год ставки будут снижены до 18% и 45% соответственно. В отношении аппаратов, связанных с солнечной энергией, пошлина в первый год составит 30%. Затем отметка будет снижаться на 5% в год.

Отмечается, что в 2012–2016 годах импорт стиральных машин в США резко вырос, поэтому местные производители понесли значительные убытки. Американская компания Whirlpool жаловалась на демпинг корейских LG и Samsung.-0-