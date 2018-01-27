27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США зафиксировали масштабную эпидемию гриппа, сообщают информагентства.
Отмечается, что эпидемия продолжается третью неделю и затронула практически все штаты кроме Гавайев.
На минувшей неделе каждый пятнадцатый визит к врачу был связан с симптомами гриппа. Это самый высокий показатель с момента пандемии свиного гриппа в 2009 году.
В текущем году сезонным штаммом стал наиболее распространенный H3N2, тогда как в 2009 году эпидемию вызвал штамм H1N1 - "свиной грипп".-0-
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