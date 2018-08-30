В США застрелившего подростка экс-полицейского приговорили к 15 годам тюрьмы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший полицейский Рой Оливер приговорен в США к 15 годам лишения свободы по обвинению в убийстве безоружного темнокожего подростка, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Также он должен заплатить штраф в $10 тыс.

Инцидент произошел в конце апреля 2017 года в городе Балч-Спрингс в округе Даллас. Сотрудников полиции на место шумной молодежной вечеринки вызвали местные жители. Трое подростков пытались скрыться на автомобиле, но полицейский открыл огонь, в результате один из них погиб. По словам Роя Оливера, он начал стрельбу, полагая, что напарнику угрожает опасность. Однако коллега не подтвердил эту информацию. Через несколько дней полицейский был уволен со службы.

В США в последние годы проводится усиленный контроль за работой правоохранительных органов, в связи с участившимися случаями чрезмерной жестокости со стороны сотрудников. В стране зафиксирован ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев.-0-