В Стамбуле чуть не столкнулись российский и турецкий самолеты

В Стамбуле произошло опасное сближение российского и турецкого самолетов. Инцидент произошел в аэропорту Ататюрка. Об этом сообщают российские издания.

Российское воздушное судно, которое летело из Москвы, не могло совершить посадку из-за плохих погодных условий и попало на траекторию взлетов самолетов. Пилот турецкого лайнера, который как раз совершал взлет, успел быстро повернуть направо, чтобы избежать столкновения. Пилот российского воздушного судна также успел свернуть в противоположную сторону. Сообщается, что самолеты прошли всего в 250 метрах друг от друга. В результате произошедшего никто не пострадал.-0-