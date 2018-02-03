В Стамбуле чуть не столкнулись российский и турецкий самолеты

В Стамбуле произошло опасное сближение российского и турецкого самолетов. Инцидент произошел в аэропорту Ататюрка. Об этом сообщают российские издания.
Российское воздушное судно, которое летело из Москвы, не могло совершить посадку из-за плохих погодных условий и попало на траекторию взлетов самолетов. Пилот турецкого лайнера, который как раз совершал взлет, успел быстро повернуть направо, чтобы избежать столкновения. Пилот российского воздушного судна также успел свернуть в противоположную сторону. Сообщается, что самолеты прошли всего в 250 метрах друг от друга. В результате произошедшего никто не пострадал.-0-
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