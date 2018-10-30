В Стамбуле открыли аэропорт, который имеет перспективу стать крупнейшим в мире

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле ввели в строй первую очередь нового аэропорта, который может стать крупнейшим в мире. В церемонии открытия принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства отметил, что Стамбул - это самый крупный город страны и ее бренд, поэтому воздушную гавань назвали "Аэропорт Стамбула", сообщают "Известия".

До сих пор аэропорт имени Ататюрка был самым большим в Турции.

Когда новый аэропорт полностью вступит в строй, аэропорт имени Ататюрка, сохраняя свой статус, будет закрыт для коммерческих рейсов.

Стоимость нового аэропорта - 26,14 млрд евро, общая площадь составит 76,5 млн кв м, запроектировано шесть взлетных полос и стоянка на 500 самолетов. Полностью ввести аэропорт в эксплуатацию запланировано до 2023 года.-0-