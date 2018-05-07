В Ставрополе в жилом доме прогремел сильный взрыв

Днем 7 мая в Ставрополе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. Информагентства сообщают, что эпицентр взрыва находился между восьмым и девятым этажами. Версию о том, что источником инцидента стал бытовой газ, информагентства не подтверждают.
По одной из версий, на лестничной площадке молодой человек взорвал гранату. В момент взрыва он получил тяжелые травмы, от которых и скончался. О других жертвах происшествия не сообщается.
Из подъезда, где произошел взрыв, эвакуировали всех жильцов. Также спасатели эвакуировали учеников из школ, расположенных по соседству с домом. Конструкции самого здания не повреждены.
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