В Ставрополе в жилом доме прогремел сильный взрыв

Днем 7 мая в Ставрополе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. Информагентства сообщают, что эпицентр взрыва находился между восьмым и девятым этажами. Версию о том, что источником инцидента стал бытовой газ, информагентства не подтверждают.

По одной из версий, на лестничной площадке молодой человек взорвал гранату. В момент взрыва он получил тяжелые травмы, от которых и скончался. О других жертвах происшествия не сообщается.

Из подъезда, где произошел взрыв, эвакуировали всех жильцов. Также спасатели эвакуировали учеников из школ, расположенных по соседству с домом. Конструкции самого здания не повреждены.