В Стокгольме прошли похороны диджея Avicii, сообщают СМИ. Церемония была закрытой, и посетил ее лишь небольшой круг самых близких людей музыканта. Напомним, что 28-летний всемирноизвестный диджей ушел из жизни в апреле текущего года, однако его похороны прошли только сейчас.

Точная причина смерти Avicii не называется до сих пор. Некоторые иностранные СМИ пишут, что, по сообщениям инсайдеров, она наступила от потери крови в результате суицида. Последние годы диджей страдал от проблем со здоровьем, вызванных в том числе и пристрастием к алкоголю.