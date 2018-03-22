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В Стокгольме объявили имена лауреатов Премии воды за 2018 год

В мире 22.03.2018 | 17:08
Фото Stockholm International Water Institute
Фото Stockholm International Water Institute

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премия воды за 2018 год присуждена сегодня в Стокгольме профессорам Брюсу Риттманну (США) и Марку ван Лосдрехту (Нидерланды). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стокгольмский международный институт воды.

Отмечается, что премия присуждена за революционные разработки в области подготовки воды и очистки сточных вод. Жюри назвало Брюса Риттманна и Марка ван Лосдрехта новаторами и лидерами в сфере разработки процессов подготовки воды и очистки сточных вод на базе экологических биотехнологий.

"Они совершили настоящую революцию в технологиях подготовки безопасной питьевой воды и усовершенствованной очистки загрязненной воды для последующего повторного использования или сброса в естественную среду - при максимальном сокращении энергопотребления. Их инновационные исследования привели к созданию нового поколения энергоэкономичных процессов водоочистки, позволяющих эффективно извлекать из сточных вод питательные вещества и прочие химические элементы - как ценные, так и вредные", - говорится в пресс-релизе института.

Профессор экологических биотехнологий Марк ван Лосдрехт работает в Делфтском техническом университете. Профессор экологической инженерии Брюс Риттман является директором Светтевского центра экологических биотехнологий Института биодизайна при Университете штата Аризона.

Ежегодная премия правительства Швеции в $150 тыс., а также хрустальная скульптура и диплом вручаются с 1990 года за практический вклад в области сохранения водных ресурсов. -0-

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Теги
вода, церемония, Швеция
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