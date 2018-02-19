В столице Мозамбика из-за оползня погибли 15 человек

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Мозамбика - городе Мапуту - не менее 15 человек погибли в результате оползня, сообщает ТАСС.
Трагедия случилась рано утром около городской свалки. Верхняя часть горы мусора скатилась вниз по склону и обрушилась на находящиеся поблизости дома трущобного квартала. Причиной оползня стали сильные дожди.
В настоящее время разбираются завалы, ведутся поиски пострадавших.-0-
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