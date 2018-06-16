В столице Венесуэлы не менее 21 человек погибли от взрыва гранаты

В ночном клубе Los Cotorros в столице Венесуэлы Каракасе прогремел взрыв, в результате которого погиб не менее, чем 21 человек. В клубе разорвалась граната со слезоточивым газом.

Как сообщают СМИ Венесуэлы, в клубе проходила студенческая вечеринка, на которой присутствовали около 500 человек. Во время застолья между двумя молодыми людьми разгорелся спор. Молодой человек достал гранату и выдернул чеку.

По меньшей мере 17 человек задохнулись. Часть посетителей погибла от удушья, некоторые — во время давки, когда в панике пытались выбраться наружу. Большинству погибших было от 16 до 20 лет. Пока опознаны только четыре тела.

Остальных посетителей, которые на момент инцидента находились в клубе, доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.

В результате инцидента были задержаны семь человек, включая виновника происшествия. Двое из задержанных не достигли совершеннолетия. Ведется расследование.