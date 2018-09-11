В столице Зимбабве объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки холеры

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Зимбабве объявили чрезвычайное положение в столице страны Хараре из-за вспышки холеры, сообщает Reuters.

По данным Минздрава страны, более 2 тыс. человек в городе инфицированы холерой, 20 умерли от этой болезни. Источником заражения стала загрязненная вода, которую люди добывают из колодцев и скважин.

Правительство Зимбабве уже распорядилось приостановить занятия в нескольких школах в Хараре, а также запретило продажу мяса и рыбы в районах города, где распространилось заболевание.

Власти страны также попросили ООН и ряд частных компаний организовать доставку в регион чистой питьевой воды.

В 2008 году в результате вспышки холеры в Зимбабве были инфицированы 40 тыс. человек, из них более 4 тыс. погибли.-0-