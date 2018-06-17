В столкновении с автомобилем в Бельгии пострадали 19 велогонщиков

Не менее 19 велогонщиков, принимавших 17 июня участие в провинциальном чемпионате Федерации велоспорта Бельгии в коммуне Кольфонтен (провинция Эно), получили травмы в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщают СМИ.
Три велогонщика из Фландрии (северная область Бельгии), Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще четверо - сотрясение мозга.
Инцидент произошел после того, как по непонятной причине водитель автомобиля, в салоне которого находились трое детей, резко повернула перед приближавшимися велосипедистами.
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