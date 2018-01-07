В столкновении сил самообороны с местными жителями в Мексике погибли 12 человек

Не менее 12 человек погибли и один получил ранения в ходе столкновения отряда самообороны с группой жителей поселка Консепсьон у Акапулько. Это произошло в мексиканском штате Герреро.

Об инциденте сообщили информагентства со ссылкой на местную полицию. По их сведениям, силы самообороны вошли в деревню и убили четырех жителей. В ответ на это местные жители открыли огонь и убили восьмерых бойцов.

В настоящее время к месту вооруженного инцидента стянуты полиция и армия.