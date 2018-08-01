В Таджикистане создали спецподразделение МВД по охране туристов

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При МВД Таджикистана будет создано специальное подразделение, которое будет заниматься охраной туристов, сообщают информагентства.

Отмечается, что МВД заявило о создании спецподразделения на встрече с представителями туристических компаний, зарегистрированных в Таджикистане.

Правоохранители при необходимости могут быть привлечены для бесплатного сопровождения туристов до места их назначения. Если путешественники не хотят сопровождения, то они могут сообщить свои данные и маршрут, по которому их передвижение будут отслеживать посты ГАИ.

Также начали работу круглосуточные телефоны горячей линии МВД Таджикистана.

Решение о создании нового подразделения при МВД Таджикистана было принято после того, как 29 июля 2018 года в Дангаринском районе Хатлонской области автомобиль наехал на группу иностранных велотуристов. Затем преступники напали на туристов с ножами. Трое велосипедистов погибли на месте, еще один скончался в больнице. Среди погибших - двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

МВД страны обвинило в организации нападения запрещенную в стране Партию исламского возрождения Таджикистана, сообщив, что один из преступников задержан, остальные ликвидированы при оказании сопротивления. Ответственность за нападение при этом взяла на себя террористическая организация ИГ.-0-