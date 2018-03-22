В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком, 19 человек погибли

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, 19 человек погибли, сообщают информагентства.

ДТП произошло накануне вечером в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Автобус с 50 пассажирами ехал из провинции Чантхабури в Саконнакхон. После столкновения автобус вылетел с дороги и перевернулся, грузовик врезался в придорожное дерево. Погибли 19 человек, 15 из них на месте происшествия, еще 35 получили различные травмы. Причина ДТП пока не установлена.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Водитель автобуса жив. В скором времени его допросит местная полиция.-0-