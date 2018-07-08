В Таиланде началась операция по спасению из пещеры детской футбольной команды

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде началась операция по спасению детской футбольной команды из пещеры Тхам Луанг, сообщают информагентства.

Опытные инструкторы, по заверениям главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанакона, должны вернуться на поверхность вместе с детьми около 17.00 по белорусскому времени.

Накануне спасателям удалось значительно снизить уровень воды в пещере. На маршруте эвакуации осталось меньше полностью затопленных участков, которые дайверам с детьми придется преодолевать под водой.

Перед началом операции по спасению в течение нескольких дней специалисты обучали подростков пользоваться водолазным снаряжением, что поможет ребятам преодолеть узкие затопленные тоннели.

Двенадцать детей и их тренер 23 июня зашли в семикилометровый подземный тоннель, но из-за внезапного наводнения не смогли выбраться обратно самостоятельно. Поиски детей продолжались десять дней. Штаб по спасению прорабатывал различные варианты подъема детей на поверхность и принял решение с помощью опытных водолазов доставить всех пострадавших на поверхность.-0-