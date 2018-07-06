В Таиланде погиб водолаз, спасавший детей из затопленной пещеры

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде погиб водолаз, который спасал детей из затопленной пещеры, сообщают информагентства.

Один из аквалангистов погиб во время операции по спасению школьников из футбольной команды, а также их тренера, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде.

По данным местных СМИ, 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции. Он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути он потерял сознание. Попытки реанимировать его не увенчались успехом.

Как сообщалось, сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему футбольному тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке. Спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг лишь 2 июля. Пещера Кхао Луанг простирается почти на 10 км и имеет несколько входов и выходов.-0-