В Таиланде российский турист упал с водопада, делая селфи

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин в возрасте 25 лет упал со скалы на острове Самуи в Таиланде, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщают информагентства.
Молодой человек в компании своей девушки взобрался на вершину водопада, чтобы сделать красивые фотоснимки. При этом он поскользнулся на мокрых камнях и сорвался вниз со скалы. Девушка, сопровождавшая туриста, вызвала спасателей. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и травмой поясницы.-0-
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