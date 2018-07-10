В Таиланде врачи обнаружили инфекцию у всех спасенных из пещеры детей

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики по результатам анализов крови диагностировали инфекцию у всех восьми детей, спасенных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что для выздоровления школьникам придется провести в больнице как минимум неделю.

"Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки. Детям дали витамин Б и вакцину от бешенства", - сказал представитель Минздрава Таиланда. Указывается, что после нахождения более двух недель в темной пещере ни у кого из спасенных не возникло проблем со зрением. Также все дети находятся в хорошем физическом и умственном состоянии.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера, простирающаяся почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Поиски продолжались 10 дней, спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, так как детей нужно было обучить пользоваться аквалангами - им предстоял долгий маршрут под водой по узким проходам пещеры.

Лишь утром 8 июля глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации пленников пещеры. В этот день были выведены на поверхность четыре ребенка. Еще четыре школьника были спасены из пещеры 9 июля. Сегодня, 10 июля, спасательная операция продолжится, профессиональным аквалангистам предстоит вывести из пещеры еще пять человек.-0-

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