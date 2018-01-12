В Таиланде задержали партию слоновьих бивней стоимостью свыше 460 тыс. долларов

Таиландские власти задержали 148 килограммов бивней африканских слонов, в том числе три больших органа, стоимостью около 15 миллионов батов (469 800 долларов) в аэропорту Бангкока.

Полиция заявляет, что бивни и 31 фрагмент костей вывезли из Нигерии. Однако о факте перемещения стало известно в Бангкоке. Правоохранители полагают, что бивни планировали переправить в Китай, где существует большой спрос на слоновую кость.

В заявлении Таможенного департамента говорится, что изъятая слоновая кость будет конфискована, поскольку полиция проводит расследование с целью ареста лиц, вовлеченных в контрабанду.

В Таиланде в 2014-2015 гг. был принят ряд законов, направленных на препятствование контрабанды и перевозки бивней африканских слонов через страну.