5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Танзании в возрасте 21 года умерли сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути, которые были знамениты в стране. Об этом пишет Би-Би-Си.

Отмечается, что сестры ранее были госпитализированы из-за болезни сердца. В клинике у девушек также обнаружили проблемы с дыханием, связанные с неоперабельной деформацией грудной клетки. Это и привело к смерти сначала Марии, а спустя 15 минут Консолаты.

Президент Танзании Джон Магуфули написал в Twitter слова соболезнования. Он отметил, Мария и Консолата мечтали служить нации. Многие жители Танзании также выражали в социальных сетях соболезнования родным и близким сестер.

У близнецов была сросшаяся нижняя часть тела, общая печень, легкие и некоторые другие органы. Это не помешало сестрам окончить университет. В интервью Би-Би-Си Мария и Консолата рассказывали, что хотят стать учителями и надеются найти одного мужа на двоих.-0-