В Татарстане выявили ячейку ИГ, задержаны 18 человек

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной в Республике Татарстан специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ФСБ.
"Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", - отметили в ведомстве.
"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы, одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", - рассказали в ЦОС ФСБ. В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.
Как отметили в спецслужбе, лидером джихадистского сообщества являлся житель города Набережные Челны, ранее судимый за пропаганду международной террористической организации "Исламское государство".
Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4094 BYN
|2.406 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1149 BYN
|2.116 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2146 BYN
|3.212 BYN
|3.225 BYN