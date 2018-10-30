В Татарстане выявили ячейку ИГ, задержаны 18 человек

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной в Республике Татарстан специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ФСБ.

"Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", - отметили в ведомстве.

"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы, одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", - рассказали в ЦОС ФСБ. В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.

Как отметили в спецслужбе, лидером джихадистского сообщества являлся житель города Набережные Челны, ранее судимый за пропаганду международной террористической организации "Исламское государство".

Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.-0-