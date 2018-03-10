10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси из-за урагана отменены десятки авиарейсов, сообщают информагентства.
Сотни пассажиров не смогли вылететь из тбилисского аэропорта из-за нелетной погоды. Отменены рейсы в Актау, Алматы, Дели, а также по ряду европейских направлений. О времени вылета лайнеров пока не сообщается. Около 10 самолетов не смогли совершить посадку в Тбилиси и были перенаправлены в аэропорты Кутаиси и Батуми.
По прогнозам синоптиков, ветер утихнет только 11 марта.
Ураган обрушился на столицу Грузии вечером 9 марта. Скорость ветра достигала 35 м/с. В результате разгула стихии оборваны линии электропередачи, повалены деревья, повреждены машины, в зданиях выбиты стекла.
Спасатели рекомендуют жителям не покидать дома.-0-
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