В театре Бирмингема эвакуировали посетителей из-за опасений взрыва

В ночь на среду в репертуарном театре, расположенном в британском Бирмингеме, возникла внештатная ситуация. Администрация заведения предприняла комплекс необходимых мер по эвакуации и вывела посетителей и персонал из помещений, передают информагентства.

Пострадавших в результате инцидента не было. Причиной стали технические неполадки в служебном помещении, очевидцы даже сообщили о звуке, похожем на взрыв.

Экстренные службы сообщили, что угрозы помещению и людям не было. Эвакуацию провели своевременно, в соответствии с правилами пожарной безопасности.