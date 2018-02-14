В театре Бирмингема эвакуировали посетителей из-за опасений взрыва

В ночь на среду в репертуарном театре, расположенном в британском Бирмингеме, возникла внештатная ситуация. Администрация заведения предприняла комплекс необходимых мер по эвакуации и вывела посетителей и персонал из помещений, передают информагентства.
Пострадавших в результате инцидента не было. Причиной стали технические неполадки в служебном помещении, очевидцы даже сообщили о звуке, похожем на взрыв.
Экстренные службы сообщили, что угрозы помещению и людям не было. Эвакуацию провели своевременно, в соответствии с правилами пожарной безопасности.
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