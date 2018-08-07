В Тегеране из-за пожара пострадали 12 человек

7 августа, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. По меньшей мере 12 человек получили травмы разной степени тяжести в результате пожара в здании одной из нефтяных компаний в столице Ирана, сообщает местная служба скорой помощи.

Пожар разгорелся в десятиэтажном здании на севере Тегерана, принадлежащее нефтяной компании Qeshm Oil and Energy Industries Development (OEID).

По словам представителя службы экстренной медицинской помощи Тегерана Мохаммада-Карама Дорабади, на месте происшествия работают пожарные, задействованы шесть экипажей скорой помощи.-0-