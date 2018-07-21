В Техасе застрелили кардиолога, лечившего Джорджа Буша - старшего

Кардиолог Марк Хаускнект, лечивший бывшего президента США Джорджа Буша – старшего, убит 20 июля в городе Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщает 21 июля телекомпания CNN.

65-летний Хаускнект ехал на велосипеде, когда был убит двумя выстрелами, выпущенными встречным велосипедистом. Стрелявший скрылся, но этот момент видели несколько свидетелей. Они сообщили, что убийца - белокожий мужчина примерно 30 лет, в бейсболке, серой толстовке и шортах цвета хаки.

Полиция пока не может ответить на вопрос, было это спланированное покушение или случайное убийство.

"Президент Джордж Буш глубоко опечален трагическими обстоятельствами безвременного ухода из жизни доктора Марка Хаускнекта и выражает самые искренние соболезнования его семье, коллегам в методистской больнице Хьюстона и его друзьям", - заявил официальный представитель экс-президента Джим Макграт.