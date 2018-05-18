В техасской школе обнаружили предполагаемые взрывные устройства

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе американского города Санта-Фе (штат Техас), где сегодня произошла стрельба, обнаружили предполагаемые взрывные устройства, сообщают информагентства со ссылкой на местные власти.
Взрывные устройства, предположительно, обнаружены и рядом со школьным общежитием. Правоохранительные органы занимаются их обезвреживанием.
В результате стрельбы погибли от восьми до десяти человек, включая учеников и работников учреждения. Несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Стрелявший задержан. Полиция задержала еще одного человека, однако пока неизвестно, какое отношение он имеет к трагедии.-0-
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