В техасской школе обнаружили предполагаемые взрывные устройства

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе американского города Санта-Фе (штат Техас), где сегодня произошла стрельба, обнаружили предполагаемые взрывные устройства, сообщают информагентства со ссылкой на местные власти.

Взрывные устройства, предположительно, обнаружены и рядом со школьным общежитием. Правоохранительные органы занимаются их обезвреживанием.

В результате стрельбы погибли от восьми до десяти человек, включая учеников и работников учреждения. Несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Стрелявший задержан. Полиция задержала еще одного человека, однако пока неизвестно, какое отношение он имеет к трагедии.-0-