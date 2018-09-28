В Тибете зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано сегодня в уезде Рутог округа Нгари в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
Очаг стихии залегал на глубине в 6 км.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая, жертв и пострадавших нет, но зона действия стихии все еще проверяется.
Отмечается, что зона на расстоянии 135 км от уезда Рутог - это малонаселенная территория, численность местного населения в радиусе 10 км низкая. Подземные толчки были зафиксированы в деревне Дунжусян (около 1,3 тыс. жителей, по данным на 2010 год), которая расположилась в 23 км от эпицентра. Непосредственно в уездном центре Рутог колебания не ощущались.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.468 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.11 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.204 BYN
|3.22 BYN