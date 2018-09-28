В Тибете зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано сегодня в уезде Рутог округа Нгари в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Очаг стихии залегал на глубине в 6 км.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая, жертв и пострадавших нет, но зона действия стихии все еще проверяется.

Отмечается, что зона на расстоянии 135 км от уезда Рутог - это малонаселенная территория, численность местного населения в радиусе 10 км низкая. Подземные толчки были зафиксированы в деревне Дунжусян (около 1,3 тыс. жителей, по данным на 2010 год), которая расположилась в 23 км от эпицентра. Непосредственно в уездном центре Рутог колебания не ощущались.-0-