В тюрьме на юго-востоке Франции заключенный взял в заложники медсестру

30 июля, Париж /БЕЛТА - ТАСС/. Заключенный, отбывающий наказание в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции взял в заложники медсестру, сообщило 30 июля министерство юстиции Франции.
"Медицинская сестра психиатрического отделения взята в заложники в тюрьме Салон-де-Прованс", - говорится в заявлении. В минюсте добавили, что в связи со сложившейся ситуацией создан кризисный штаб. Представитель полиции сообщил, что с заключенным, который угрожает заложнице самодельным оружием, начаты переговоры.
На место событий стянуты спецподразделения полиции Марселя. По сведениям министерства юстиции, "захватчик отбывает наказание за преступления, не связанные с терроризмом". По сведениям источников, злоумышленник был осужден несколько раз на длительный срок за применение насилия.
Этот инцидент произошел несмотря на повышенные меры безопасности, принятые во французских местах заключения после побега из тюрьмы в департаменте Сена и Марна. Грабитель-рецидивист Редуан Фаид, отбывавший 25-летний срок заключения, 1 июля сбежал с помощью нескольких пособников. Для бегства он воспользовался вертолетом. Поиски преступника ведутся уже на протяжении месяца, но не принесли результата.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3222 BYN
|2.319 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9916 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1724 BYN
|3.166 BYN
|3.17 BYN