В тюрьме на юго-востоке Франции заключенный взял в заложники медсестру

30 июля, Париж /БЕЛТА - ТАСС/. Заключенный, отбывающий наказание в тюрьме города Салон-де-Прованс на юго-востоке Франции взял в заложники медсестру, сообщило 30 июля министерство юстиции Франции.

"Медицинская сестра психиатрического отделения взята в заложники в тюрьме Салон-де-Прованс", - говорится в заявлении. В минюсте добавили, что в связи со сложившейся ситуацией создан кризисный штаб. Представитель полиции сообщил, что с заключенным, который угрожает заложнице самодельным оружием, начаты переговоры.

На место событий стянуты спецподразделения полиции Марселя. По сведениям министерства юстиции, "захватчик отбывает наказание за преступления, не связанные с терроризмом". По сведениям источников, злоумышленник был осужден несколько раз на длительный срок за применение насилия.

Этот инцидент произошел несмотря на повышенные меры безопасности, принятые во французских местах заключения после побега из тюрьмы в департаменте Сена и Марна. Грабитель-рецидивист Редуан Фаид, отбывавший 25-летний срок заключения, 1 июля сбежал с помощью нескольких пособников. Для бегства он воспользовался вертолетом. Поиски преступника ведутся уже на протяжении месяца, но не принесли результата.-0-