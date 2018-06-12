В Токио автомобиль врезался в толпу пешеходов

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль вылетел на пешеходный переход в Токио и въехал в толпу людей, сообщают информагентства.

Инцидент произошел утром в одном из самых оживленных районов Синдзюку вблизи железнодорожной станции Такаданобата, где находятся кампусы известных японских университетов Васэда и женского университета Гакусюин.

Как передает телеканал NHK по ссылкой на экстренные службы, в результате ЧП пострадали шесть человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. За рулем авто находился 52-летний мужчина, он задержан. Во время допроса он признался, что перепутал педали газа и тормоза.-0-