В Токио из-за снегопада отменено 150 авиарейсов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад обрушился сегодня на японский Токио, в столичном аэропорту Ханэда отменено как минимум 150 авиарейсов, сообщает ТАСС.
В аэропорту проинформировали об отмене авиарейсов из Токио в Осаку, Мацуяму, Токусиму, Фукуоку, Окинаву и обратно. Пассажиров просят регулярно проверять статус полетов.
Непогода вмешалась и в работу железнодорожного транспорта. Так, в Токио задержано отправление десятков поездов в различных направлениях. Кроме того, перекрыто движение по некоторым участкам скоростных шоссе.
Метеорологи прогнозируют, что снегопад в Токио продолжится до утра 23 января. Такого сильного снегопада, по их данным, в столичном регионе не было несколько лет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.415 BYN
|2.422 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.976 BYN
|1.982 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.475 BYN
|3.49 BYN