В Токио из-за снегопада отменено 150 авиарейсов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад обрушился сегодня на японский Токио, в столичном аэропорту Ханэда отменено как минимум 150 авиарейсов, сообщает ТАСС.

В аэропорту проинформировали об отмене авиарейсов из Токио в Осаку, Мацуяму, Токусиму, Фукуоку, Окинаву и обратно. Пассажиров просят регулярно проверять статус полетов.

Непогода вмешалась и в работу железнодорожного транспорта. Так, в Токио задержано отправление десятков поездов в различных направлениях. Кроме того, перекрыто движение по некоторым участкам скоростных шоссе.

Метеорологи прогнозируют, что снегопад в Токио продолжится до утра 23 января. Такого сильного снегопада, по их данным, в столичном регионе не было несколько лет.-0-