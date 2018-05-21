В Токио самолет с пассажирами загорелся при взлете

21 мая, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. Самолет Boeing 767 со 137 пассажирами на борту загорелся при взлете в токийском международном аэропорту Нарита, сообщает телеканал TBS.
Лайнер японской авиакомпании Japan Airlines направлялся в Гонконг. Пассажиры были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона. Трое получили отравление, им оказывается помощь.
По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.355 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|1.9938 BYN
|1.996 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2176 BYN
|3.195 BYN
|3.217 BYN