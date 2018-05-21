В Токио самолет с пассажирами загорелся при взлете

21 мая, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. Самолет Boeing 767 со 137 пассажирами на борту загорелся при взлете в токийском международном аэропорту Нарита, сообщает телеканал TBS.

Лайнер японской авиакомпании Japan Airlines направлялся в Гонконг. Пассажиры были экстренно эвакуированы из заполненного дымом салона. Трое получили отравление, им оказывается помощь.

По предварительным данным, у самолета загорелся вспомогательный блок питания, расположенный в хвостовой части.-0-