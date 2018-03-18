В торговом центре Калифорнии произошла стрельба, есть жертва

Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре города Таузенд-Оукс, штат Калифорния (США). По меньшей мере одна женщина погибла и еще один посетитель получил ранения, передают информагентства.

Инцидент зафиксировали в торговом центре Oaks Mall. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако его состояние остается тяжелым. Сообщается, что стрелявший обезоружен.

Полиция пока не рассматривает версию теракта в качестве приоритетной. Скорее всего, речь идет об акте насилия на бытовой почве. 33-летний житель Лос-Анджелеса стрелял в свою бывшую жену (30-ти лет). По некоторым данным после этого он выстрелил в себя и является вышеназванным пострадавшим.