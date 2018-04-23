В Торонто микроавтобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском Торонто микроавтобус наехал на пешеходов, есть пострадавшие, сообщают информагентства.
Столкновение произошло на оживленном перекрестке. СМИ сообщают, что пострадать могли от восьми до десяти человек.
Водитель микроавтобуса арестован. Причины наезда пока неизвестны.
В связи с происшествием метро Торонто приостановило работу.-0-
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