В Торонто три человека пострадали в результате стрельбы на заправке

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате конфликта на заправке на северо-западе города Торонто три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.
Все пострадавшие мужчины. Один из них был ранен, когда заправлял свой автомобиль. Еще двоих стражи порядка обнаружили рядом с АЗС. У всех огнестрельные ранения, об их состоянии не сообщается.
Полиция разыскивает предполагаемых преступников, которые скрылись на двух автомобилях. Причиной стрельбы мог стать конфликт.-0-
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