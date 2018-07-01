В Торонто в результате стрельбы погиб человек

В центре развлекательного квартала Торонто произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Торонто. Погиб один человек, еще двое госпитализированы в больницу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Обстоятельства инцидента пока неизвестны.
Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, полиция перекрыла для движения.
По словам правоохранителей, разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия на автомобиле.
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