В Торонто в результате стрельбы погиб человек

В центре развлекательного квартала Торонто произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Торонто. Погиб один человек, еще двое госпитализированы в больницу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, полиция перекрыла для движения.

По словам правоохранителей, разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия на автомобиле.