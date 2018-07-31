В Центральноафриканской Республике убиты три человека, которые имели при себе пресс-карты

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое человек, предположительно, россиян, имевших при себе удостоверения журналистов, были убиты неизвестными боевиками в Центральноафриканской Республике в ночь с 30 на 31 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве России сообщили, что двое из троих убитых были сотрудниками "Известий", но их личные документы еще не обнаружены и нет определенности, являются ли они гражданами РФ. "То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", - отметили в диппредставительстве.

Тела убитых были обнаружены в 23 км от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны. -0-